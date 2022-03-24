Воздушные тревоги, обстрелы, бои в ряде областей. Ситуация в регионах

По состоянию на утро 24 марта в Херсонской и Донецкой областях ситуация остается сложной и напряженной, продолжаются бои в Киевской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Сумской областях. Об этом говорится в сводке облгосадминистраций, предоставленном LIGA.net.

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Киевщина. Ночью воздушные тревоги раздавались по всей области. Шли бои в Ирпене, Гостомеле. Продолжались постоянные артиллерийские обстрелы: в Фастовском районе обстреляли село Ясногородка, в Бучанском районе был минометный обстрел Коцюбинского. Информация о погибших и раненых среди мирных жителях уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

Черниговщина. Идет оборона города Чернигова. Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промышленных районов, особенно с вечера. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова. На месте работали ГСЧС, предварительно утечка аммиака не зафиксирована. Население города предупреждено о действиях на случай химической угрозы. Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняются.

Харьковщина. На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, ВСУ удерживаются на своих позициях, прорывов врага не произошло. В области продолжаются бои в Изюмском районе, вчера там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Херсонщина. Положение области остается сложным. В Чернобаевке ночью раздавались выстрелы и сильные взрывы. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной. Относительно похищений — вчера поздно вечером был освобожден из плена директор театра Александр Книга.

Луганщина. Продолжались обстрелы Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. По окраинам Рубежного нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых — дети, и шесть раненых.

Запорожская область. У морского порта в Бердянске Вооруженными силами Украины уничтожен большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, повреждены еще два корабля. Также уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.

Донетчина. Ситуация напряженная. Бои продолжаются в Авдеевке и Очеретине. Вчера обстреляли Бахмут. Мариуполь в блокаде, но борется. Ни один гуманитарный груз не доехал до города. Также оккупанты продолжают разрушать Марьинку и наступать на этом направлении, однако наши ВСУ отбрасывают их назад.

Житомирщина. Было несколько тревог. Ракета попала в промышленный объект в Новоград-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.

Сумщина. В Ахтырском районе продолжались бои и движение вражеских колонн, в остальном ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Кировоградская, Волынская, Черновицкая, Ивано-Франковская область, Днепропетровщина, Винница, Закарпатье, Хмельницкая, Тернопольщина, Черкасщина, Львовщина, Полтавщина, Ровенщина, Николаевщина, Одесщина – спокойно или относительно спокойно, в некоторых областях были воздушные тревоги.

Валерия Давыдова

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