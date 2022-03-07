Возле Херсона украинские военные накрыли аэродром: уничтожено минимум 30 вертолетов РФ

Ночью Вооруженные силы Украины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожено от 30 вертолетов врага, живая сила и техника. Об этом в Facebook сообщает командование морской пехоты.

На этом аэродроме россияне решили частично разместить свой авиапарк, говорится в сообщении.

Кроме того, на подступах к Николаеву уничтожены три колонны врага. Украинские воины захватили большое количество боекомплекта, колесную технику и семь единиц гаубиц Д-20.

5 марта русские военные ударили по украинским позициям возле Николаева по реактивной системе залпового огня "Смерч", защитники Украины в ответ убили 70 и ранили 300 врагов.

Юрий Смирнов

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