Враг отводит часть сил из Киевской области и сосредотачивается на востоке Украины

Враг отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и сосредоточивает основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в очередной сводке.

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Противник продолжает блокировать Чернигов, обстреливать гражданские и военные объекты. В направлении на Бровары, Киевская область, враг пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, отвел отдельные подразделения 1-й танковой армии из района Сум за пределы территории Украины, продолжил перегруппировку войск для переброски на другие направления. Также усилил наступление в направлении на Славянск.

Также на территории России продолжают снимать с консервации боевую и специальную технику. 40% этой техники, по данным Генштаба, неисправны.

В Генштабе также отметили, что Россия продолжает транспортировку и накопление боеприпасов в Чернобыльской зоне, вопреки официальным заявлениям оккупантов, отрицающих эти факты. Генштаб указывает на высокий риск детонации этих боеприпасов.

Валерия Давыдова

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