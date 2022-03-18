ВСУ бьют по колоннам техники и останавливают продвижение вглубь Украины – сводка Генштаба

За последние сутки было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка России, сообщает Генштаб. Вооруженные Силы Украины продолжают бить по группировкам вражеских войск, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

Также Воздушные силы нанесли мощные удары по колоннам военной техники противника, а зенитные войска вместе с истребительной авиацией Украины сбили 14 воздушных целей: 7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты."В целом, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели", – отмечается в сводке.В то же время из-за существенных потерь в личном составе (убитые и раненые, а также случаи самоувечья среди уклоняющихся) в России прибегают к скрытой мобилизации, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.По данным Генштаба, низкое морально-психологическое состояние оккупантов приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих и наемников участвовать в войне против Украины.На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая еду гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.