ВСУ из градов сожгли россиян, которые пытались перебраться через реку: видео

Реактивная артиллерия 128 бригады уничтожила российскую понтонную переправу в зоне боевых действий. Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Первые кадры – снятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса. Потом звучит команда – открыть огонь, после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня "Град". После залпов звучит команда – покинуть огневые позиции, которые могли быть замечены россиянами", – говорится в описании видео.

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На последних кадрах – горящая российская техника, не подлежащая восстановлению. Отмечается, что большая часть членов экипажа уничтожена.

Лев Шевченко

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