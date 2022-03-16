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ВСУ из градов сожгли россиян, которые пытались перебраться через реку: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 15:13

Реактивная артиллерия 128 бригады уничтожила российскую понтонную переправу в зоне боевых действий. Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Первые кадры – снятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса. Потом звучит команда – открыть огонь, после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня "Град". После залпов звучит команда – покинуть огневые позиции, которые могли быть замечены россиянами", – говорится в описании видео. 

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На последних кадрах – горящая российская техника, не подлежащая восстановлению. Отмечается, что большая часть членов экипажа уничтожена. 

Лев Шевченко
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ВСУ война
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