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ВСУ освободили пять населенных пунктов в Черниговской области – ОК Север

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 11:25
ВСУ освободили пять населенных пунктов в Черниговской области – ОК Север - Фото
Ілюстративне фото від ОК Північ

Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили пять населенных пунктов от российской оккупации. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование Север Вооруженных сил Украины.

По их словам, подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач, говорится в сообщении.

"В результате имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа ", — добавляют в командовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Черниговом "отминусовали" Су-25 россиян, бомбившего город полутонными бомбами: фото

Юрий Смирнов
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Оперативное командование Север черниговская область
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