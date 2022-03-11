ВСУ освободили пять населенных пунктов в Черниговской области – ОК Север

Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили пять населенных пунктов от российской оккупации. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование Север Вооруженных сил Украины.

По их словам, подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач, говорится в сообщении.

"В результате имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа ", — добавляют в командовании.

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Юрий Смирнов

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