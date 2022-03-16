ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" в Сумской области – видео
16.03.2022, 09:45
Фото с Facebook-страницы 93 ОМБр Холодный Яр
В Сумской области ночью ВСУ смогли уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С", сообщают Сухопутные войска Украины на странице Facebook.
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Как отмечается в сообщении, бойцы 93 ОМБр Холодный Яр смогли уничтожить гаубичную технику, которую враг разместил на площади железнодорожного вокзала в Тростянце, и при этом не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре.
На втором видео – уничтожение вражеской техники в том же районе.
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