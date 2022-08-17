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Выход российского космонавта в открытый космос был прерван из-за проблем со скафандром

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 21:25
Выход российского космонавта в открытый космос был прерван из-за проблем со скафандром - Фото
Фото - скриншот из видеотрансляции NASA

Во время сегодняшнего выхода в открытый космос российский космонавт Олег Артемьев получил приказ "бросить все" и экстренно вернуться на Международную космическую станцию. Это произошло во время прямой трансляции NASA

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Очередной рабочий выход члена экипажа МКС в открытый космос должен был продлиться семь часов, но был прерван из-за аварийной ситуации.

Российскому космонавту Олегу Артемьеву было приказано "бросить все" и срочно вернуться в шлюз МКС из-за проблем с его скафандром. Приказ, как следует из трансляции события, был повторен несколько раз.   

Представители NASA заявили, что прямая опасность Артемьеву не угрожала, однако данные о состоянии аккумуляторной батареи его скафандра вызвали серьезное беспокойство у руководителей миссии, и ему приказали вернуться на МКС ​и подключить скафандр к источнику питания.

Второй российский космонавт, который выходил в космос вместе с Артемьевым, страховал напарника при его возвращении в шлюз.

Задачей этого выхода в космос была установка видеокамер на новый роботизированный манипулятор.

  • 26 июля новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и будет работать на собственной орбитальной станции. В связи с этим заявлением эксперты подсчитали, что Россия не сможет построить собственную космическую станцию ​​раньше 2028 года.
Сергей Бережной
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