Взрыв на Грушевского: суд продлил арест подозреваемым

Суд (фото - Pixabay)

Суд продлил арест подозреваемым в нанесении телесных повреждений жене Героя Украины Валерия Чибинеева. Такое решение принял сегодня Печерский суд Киева, передает корреспондент LIGA.net.

Обвиняемым Дмитрию Чернодубравскому и Сергею Бахчевану продлили арест на два месяца. Они подозреваются в серии терактов, в том числе 24 августа 2017 года на улице Грушевского. В результате взрыва гранаты пострадали жена, теща и побратим Героя Украины Валерия Чибинеева.

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24 августа 2017 года произошел взрыв в правительственном квартале столицы. В СБУ основной версией назвали хулиганство.

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