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19.01.2019, 19:14

Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших растет - видео

Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших растет - видео - Фото
Фото: EPA

На данный момент известно о 66 жертвах взрыва и последующего пожара

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В Мексике 66 человек погибли и 76 ранены в результате взрыва трубопровода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Идальго.

Инцидент произошел в ночь на 19 января примерно в 100 километрах к северу от Мехико. В государственной компании Pemex, которой принадлежит трубопровод, заявили, что катастрофа произошла из-за нелегальной "врезки" в трубу.

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Ранее представители компании отследили место "врезки" и отправили туда военных.

"Военные не стали вмешиваться в конфликт с похищением топлива, чтобы избежать проблем", - рассказал министр безопасности страны Альфонсо Дурасов местным СМИ.

Место взрыва оцеплено военными, там остаются десятки обугленных тел их изучают судебные эксперты.

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На вид

Ранее сообщалось о 21 погибшем. Взрыв произошел в мексиканском городе Тлахуэлилпан в результате кражи. "Топливные" воры пытались заполнить контейнеры.

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Теги: Мексика, взрыв, трубопровод
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