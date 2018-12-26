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26.12.2018, 07:37

Взрыв во Львове: комиссии разрешили ярмаркам восстановить работу

Взрыв во Львове: комиссии разрешили ярмаркам восстановить работу - Фото
Ярмарка во Львове (фото - Львовский горсовет)

Комиссии горсовета решили, что при соблюдении всех норм и правил ярмарки могут снова открыться

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Во Львове разрешили работу рождественским ярмаркам, которое временно закрыли из-за взрыва. Об этом сообщает Львовский городской совет. 

Комиссии обследовали домики на ярмарках на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины. 

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Они пришли к выводу, что работу можно продолжить, но при условии соблюдения четких требований: каждый день перед началом работы проводить осмотр объектов, обеспечивать наличие на рабочих местах медицинских карточек сотрудников, наличие сертификатов качества продукции, соблюдение чистоты и правил благоустройства Львова. 

Комиссии во время осмотра не нашли газовые баллоны в деревянных домиках рождественской ярмарки. 

23 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали. 

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Теги: Львов, взрыв, проверка, комиссия, разрешение, ярмарка
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