Взрыв во Львове: комиссии разрешили ярмаркам восстановить работу

Ярмарка во Львове (фото - Львовский горсовет)

Во Львове разрешили работу рождественским ярмаркам, которое временно закрыли из-за взрыва. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Комиссии обследовали домики на ярмарках на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины.

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Они пришли к выводу, что работу можно продолжить, но при условии соблюдения четких требований: каждый день перед началом работы проводить осмотр объектов, обеспечивать наличие на рабочих местах медицинских карточек сотрудников, наличие сертификатов качества продукции, соблюдение чистоты и правил благоустройства Львова.

Комиссии во время осмотра не нашли газовые баллоны в деревянных домиках рождественской ярмарки.

23 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали.