Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.06.2019, 12:41

За ложные минирования предлагают сажать на срок более шести лет

За ложные минирования предлагают сажать на срок более шести лет - Фото
Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МВД хотят пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято из-за массовых сообщений о ложных минированиях в последнее время.

"Готовим изменения в Уголовный кодекс для усиление ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничение свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества", - сказал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В МВД предлагают пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие "фейка".

Шевченко отметил, что чаще сообщение о минировании поступают от ботов из России и временно оккупированного Донбасса, поскольку с помощью IP-телефонов и интернета рассылаются анонимные сообщения, но также есть случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что будут привлекаются к уголовной ответственности.

18 февраля 2019 года станции киевского метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта, Золотые ворота и Театральная, а также пересадочные узлы были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ложное минирование, уголовная отвественность, Артем Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 