За ложные минирования предлагают сажать на срок более шести лет

Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято из-за массовых сообщений о ложных минированиях в последнее время.

"Готовим изменения в Уголовный кодекс для усиление ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничение свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества", - сказал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В МВД предлагают пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие "фейка".

Шевченко отметил, что чаще сообщение о минировании поступают от ботов из России и временно оккупированного Донбасса, поскольку с помощью IP-телефонов и интернета рассылаются анонимные сообщения, но также есть случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что будут привлекаются к уголовной ответственности.

18 февраля 2019 года станции киевского метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта, Золотые ворота и Театральная, а также пересадочные узлы были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.