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За минувшие сутки ВСУ сбили один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 06:43
За минувшие сутки ВСУ сбили один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника оккупантов, фото - ВСУ
Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки поразили один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты, сообщает Геншатб ВСУ. Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносили удары по скоплениям техники и живой силе противника.

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Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Россияне используют беспилотники для оценки эффективности нанесенных ракетно-бомбовых ударов.

Защитники Украины продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях: вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Также есть неединичные случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2 армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.
Валерия Давыдова
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война авиация генштаб
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