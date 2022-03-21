За сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов – глава Луганской ОГА
21.03.2022, 08:19
Сергей Гайдай, фото - пресс-служба президента Украины
За минувшие сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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Погибших нет, есть двое раненых и пять человек, спасенных из-под завалов.
"Россияне снова открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага", – прокомментировал Гайдай.
Всего за сутки в Луганской области было около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры.
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