За сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов – глава Луганской ОГА

За минувшие сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Погибших нет, есть двое раненых и пять человек, спасенных из-под завалов.

"Россияне снова открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага", – прокомментировал Гайдай.

Всего за сутки в Луганской области было около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры.

Валерия Давыдова

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