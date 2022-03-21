UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов – глава Луганской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 08:19
За сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов – глава Луганской ОГА - Фото
Сергей Гайдай, фото - пресс-служба президента Украины

За минувшие сутки оккупанты разрушили в Луганской области 12 домов, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Погибших нет, есть двое раненых и пять человек, спасенных из-под завалов.

"Россияне снова открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага", – прокомментировал Гайдай.

Всего за сутки в Луганской области было около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область Сергей Гайдай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 