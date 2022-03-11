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За сутки Россия потеряла 266 военных и 18 танков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 10:00
За сутки Россия потеряла 266 военных и 18 танков – Генштаб - Фото
Фото - Антон Геращенко
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Впервые за долгое время украинские военные опубликовали потери врага за последние сутки. В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 11 марта.

Потери за сутки/общие:
  • личного состава – 266 (более 12 000);
  • танков – 18 (353);
  • ББМ – 60 (1165);
  • артиллерийских систем – 2 (125);
  • РСЗО – 2 (58);
  • средства ПВО – 2(31);
  • самолетов – 0 (57);
  • вертолетов – 0 (83);,
  • автомобильной техники – 32 (558);
  • кораблей/катеров – 0(3);
  • цистерн из ГСМ – 0(60);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 0(7).
Юрий Смирнов
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ВСУ война потери
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