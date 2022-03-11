За сутки Россия потеряла 266 военных и 18 танков – Генштаб
11.03.2022, 10:00
Фото - Антон Геращенко
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Впервые за долгое время украинские военные опубликовали потери врага за последние сутки. В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 11 марта.
Потери за сутки/общие:
Впервые за долгое время украинские военные опубликовали потери врага за последние сутки. В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 11 марта.
Потери за сутки/общие:
- личного состава – 266 (более 12 000);
- танков – 18 (353);
- ББМ – 60 (1165);
- артиллерийских систем – 2 (125);
- РСЗО – 2 (58);
- средства ПВО – 2(31);
- самолетов – 0 (57);
- вертолетов – 0 (83);,
- автомобильной техники – 32 (558);
- кораблей/катеров – 0(3);
- цистерн из ГСМ – 0(60);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 0(7).
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