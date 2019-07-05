ГПУ: Задержан агент российской военной разведки - видео

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Шевченковский райсуд Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который якобы передавал российской разведке информацию военного характера. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что во время пребывания в России в 2014 году он был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (экс-ГРУ) Генштаба ВС РФ для сбора и передачи секретных данных.

После этого мужчина за деньги собирал и передавал информацию о военной технике ВСУ, которая поступала на ремонт в предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным в/ч.

3 июля при попытке пересечения границы Украины в направлении РФ его задержали в порядке ст. 208 УПК, изъяли флэш-носители и мобильные телефоны с данными, которые он должен был передать в Воронеже.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

4 июля судья оставил подозреваемого под стражей с определением залога в размере 1,7 млн грн.

1 июля 2019 года контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения более 5 млн грн на ГП Антонов, к которой причастен полковник одного из военных представительств Министерства обороны.