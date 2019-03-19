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19.03.2019, 17:58

Задержали мужчину, который "давил" на полицейских порнографией

Задержали мужчину, который "давил" на полицейских порнографией - Фото
Фото: npu.gov.ua

Свои действия он объяснил личным неприязненным отношением к полиции в целом

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В Донецкой области полицейские задержали местного жителя, который "с целью морального давления" на полицейских с 2016 года присылал на их мобильные телефоны и страницы в соцсетях порнографические материалы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В течение нескольких лет сотрудники полиции получали на свои страницы в социальных сетях и мобильные телефоны порнографическую продукцию", - говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что в ноябре 2018 года к ним поступила оперативная информация "о фактах дискредитации сотрудников полиции".

В ходе проверки информации выяснилось, что от действий злоумышленника пострадали больше десяти полицейских. Они написали соответствующие заявления.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Полиция установила, что к преступлению причастен 36-летний житель Мариуполя.

У него дома проведен обыск, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

"По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, имея негативное отношение ко всем полицейским", - говорится в сообщении полиции.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Социальная сеть Tumblr из-за запрета на порно потеряла более 150 млн просмотров в месяц по сравнению с декабрем прошлого года

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Теги: полиция, порнография, порно, дискредитация
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