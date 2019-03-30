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30.03.2019, 11:45

Заместителя военкомата Хмельницкой области задержали на взятке

Заместителя военкомата Хмельницкой области задержали на взятке - Фото
Фото: depositphotos.com

Заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан на взятке от призывника, сообщает ГБР

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Заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"По предварительной информации, заместитель военного комиссара получил 15 000 грн за предоставление отсрочки и непризыв на срочную военную службу", - уточняет ГБР.

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Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК, неправомерная выгода обнаружена и изъята.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК) и в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях особого периода (ч.4 ст. 426-1 УК).

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Теги: коррупция, взятка, гбр
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