Запасов еды и боеприпасов у оккупантов не более чем на три дня – сводка Генштаба

Оккупанты, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня, сообщается в свежей сводке Генштаба.

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Аналогичная ситуация с горючим, запасы которого россияне пополняют автоцистернами, поскольку трубопроводное сообщение оккупантам организовать не удалось.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет. Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийских системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери врага составили около 300 человек.

Всего за минувшие сутки ВСУ был поражен один самолет, шесть БПЛА и два вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и перехватывала воздушные цели. Авиация врага за последние сутки стала активнее.

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

В то же время, российские захватчики продолжают пытаться привлечь армию Беларуси.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию на территории так называемой "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов и не хочет идти на фронт.

У большинства из мобилизованных нет никакой военной специальности, потому что они никогда не проходили военную службу. С гражданами, имеющими российские паспорта, подписываются контракты; те, у кого только паспорт псевдореспублики, оформляются как доброволец.

Валерия Давыдова

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