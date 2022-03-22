UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запасов еды и боеприпасов у оккупантов не более чем на три дня – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 07:08
Запасов еды и боеприпасов у оккупантов не более чем на три дня – сводка Генштаба - Фото
Разбитая техника оккупантов, фото - ВСУ

Оккупанты, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня, сообщается в свежей сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аналогичная ситуация с горючим, запасы которого россияне пополняют автоцистернами, поскольку трубопроводное сообщение оккупантам организовать не удалось.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет. Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийских системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери врага составили около 300 человек.

Всего за минувшие сутки ВСУ был поражен один самолет, шесть БПЛА и два вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и перехватывала воздушные цели. Авиация врага за последние сутки стала активнее.

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

В то же время, российские захватчики продолжают пытаться привлечь армию Беларуси.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию на территории так называемой "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов и не хочет идти на фронт.

У большинства из мобилизованных нет никакой военной специальности, потому что они никогда не проходили военную службу. С гражданами, имеющими российские паспорта, подписываются контракты; те, у кого только паспорт псевдореспублики, оформляются как доброволец.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война оккупанты ЗСУ генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 