UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заявлениями о "кинжалах" РФ может пытаться скрыть отсутствие прогресса – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 08:31
Заявлениями о
Иллюстративные фото, разрушения в Мариуполе, фото - Антон Геращенко

Россия заявила, что выпустила ряд "гиперзвуковых" ракет по целям на западе Украины – "кинжалов". Однако вероятно, что эти заявления сделаны только для умаления факта отсутствия реального прогресса в наземной кампании. Об этом заявляет Британская разведка в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Кинжалы" – это система баллистических ракет воздушного запуска на базе баллистической ракеты "Искандер", которая уже активно использовалась российскими войсками при нападении на Украину.

В то же время, в ведомстве считают, что развертывание "кинжалов" вряд ли существенно повлияет на результаты российской кампании в Украине.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия обстрел война британская разведка кинжалы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 