Заявлениями о "кинжалах" РФ может пытаться скрыть отсутствие прогресса – разведка Британии
22.03.2022, 08:31
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Россия заявила, что выпустила ряд "гиперзвуковых" ракет по целям на западе Украины – "кинжалов". Однако вероятно, что эти заявления сделаны только для умаления факта отсутствия реального прогресса в наземной кампании. Об этом заявляет Британская разведка в Twitter.
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"Кинжалы" – это система баллистических ракет воздушного запуска на базе баллистической ракеты "Искандер", которая уже активно использовалась российскими войсками при нападении на Украину.
В то же время, в ведомстве считают, что развертывание "кинжалов" вряд ли существенно повлияет на результаты российской кампании в Украине.
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