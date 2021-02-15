"Здесь матов не будет". Депутат Киевсовета от Голоса пытался сорвать стендап-шоу: видео

Депутат Киевского городского совета от Голоса Константин Богатов пытался сорвать стендап-выступление в столичном кинотеатре "Братислава" — ему не понравилось использование комиком ненормативной лексики. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция. Партия уже извинились за недостойное поведение своего депутата.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Конфликт произошел на стендап-шоу в киевском кинотеатре Братислава 14 февраля. Находившийся в зале Богатов, по словам стендапера и сценариста "Телевидения Торонто" Влада Капицы, потребовал прекратить выступление. Аргумент, что ненормативная лексика была заявлена в анонсе мероприятия, депутата не удовлетворил. По словам стендапера, который в зале наблюдал за выступлением коллеги, Богатов набросился на него с кулаками и ударил по лицу.

При этом администратор зала Елена отказалась попросить депутата покинуть помещение. По словам Капицы, перед началом она предупреждала комиков о том, что на выступлении будет "уважаемый человек".

Сам Богатов уходить отказывался, настаивая на том, что "в этом зале мата не будет". Депутата удалось увести только прибывшему сотруднику полиции. Влад Капица утверждает, что Богатов был пьян.

Сегодня ведущий Телевидения Торонто Майкл Щур затегал в Facebook партию Голос, потребовав объяснить поведение депутата. Богатов пришел в комментарии, где написал, что не знал, что такое стендап, не понял, куда попал, и принес извинения за свое поведение.

"Я извинился перед Владом Капицей в смске и предложил ему принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап его друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику. Признаю, что отреагировал неадекватно, приношу извинения", – написал депутат.

Киевское отделение партии Голос заявило, что считает недопустимым поведение Богатова. "Считаем инцидент, который произошел в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля, позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова", – говорится в заявлении партии.

Там пообещали на ближайшем собрании фракции Голоса в Киевсовете обсудить поведение депутата.

Читайте также: В Голосе объяснили исключение Притулы из политсовета и кадровые перестановки

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.