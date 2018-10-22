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22.10.2018, 17:17

Украинские десантники ярко выступили в Британии: фото

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Украинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фото
Украинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фото
Украинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фотоУкраинские десантники ярко выступили в Британии: фото

Основной акцент организаторы Cambrian Patrol сделали на командную работу

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Украинские десантники завоевали серебро на многонациональных соревнованиях Cambrian Patrol (Кембрийский патруль) в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

В течение недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80-километрового марша и в выполнении различных боевых задач. Украинские десантники опередили 13 команд, восемь из которых впоследствии сошли с дистанции, говорится в сообщении.

"Дистанция изменилась с 80 до 95 километров, нам запретили пользоваться приборами навигации и к тому же приготовили для нас несколько сюрпризов", - рассказал капитан команды младший лейтенант Антон.

Каждый участник нес на себе 2 рюкзака, общим весом 41 кг, оружие, двойной боекомплект и радиостанцию ​​с 4 батареями.

Основной акцент организаторы соревнований сделали на командную работу.

Соревнования Cambrian Patrol проводятся с 1959 года, с каждым годом привлекая все больше участников. Международные соревнования Cambrian Patrol считаются одними из самых сложных в Европе.

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

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Теги: десантники, Десантно-штурмовые войска, соревнования, Великобритания, награда
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