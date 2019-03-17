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17.03.2019, 14:32

В Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фото

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В Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фото
В Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фото
В Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фотоВ Кракове на стройке возле Вавельского замка погиб украинец: фото

Семья погибшего уведомлена о его гибели

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В Кракове во время строительных работах возле Вавельского замка погиб 45-летний гражданин Украины. Об этом LIGA.net сообщили в Генеральном консульстве Украины в Кракове.

В Генконсульстве сказали, что семья погибшего уведомлена о произошедшем. На вопрос о том, легально ли мужчина работал в Польше, собеседник не ответила. Более детальную информацию ведомство предоставит в понедельник, 18 марта.

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Как пишет Gazeta Krakowska, мужчина погиб в результате оползня и обвала подпорной стенки, вокруг которой и происходили ремонтные работы. 

Украинца 8 минут пытались освободить с помощью гидравлических инструментов и пневматических подушек. Реанимация длилась около часа. Врачам не удалось его спасти.

Другие рабочие не пострадали. Причину инцидента расследуют прокуратура и полиция.  

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Теги: польша, украинец, гибель, Краков
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