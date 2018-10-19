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19.10.2018, 16:46

В Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видео

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В Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видео
В Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видео
В Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видеоВ Ужгороде посреди улицы сошел с рельсов поезд: фото, видео

Сейчас один из вагонов оттянули, другой пытаются поставить на рельсы

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В Ужгороде, в микрорайоне Радванка два вагона грузового поезда сошли с рельсов, проложенных буквально в нескольких метрах от жилых домов. Об инциденте в своем Facebook сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

"Сегодня по улице Пограничной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)", - написал он.

Депутат опубликовал фото и видео происшествия.

Сейчас, по словам Горвата, один из вагонов оттянули, другой пытаются поставить на рельсы.

Есть основания полагать, что сход вагонов произошел из-за плохого дорожного покрытия. Полиция по данному факту откроет уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК, пишут местные СМИ.

Укрзалізниця 27 сентября, в 14:07 отправила в первый рейс поезд "четырех столиц".

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Теги: вагон, поезд, ужгород, рельсы
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