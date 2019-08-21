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21.08.2019, 11:09

Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото

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Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото
Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото
Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фотоВо Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото

Гвардейцы несут службу на постах, которые обустроены при въезде в эпизоотический очаг африканской чумы свиней

С 19 августа военнослужащие Нацгвардии привлечены к обеспечению карантинного режима в Стрыйском районе Львовской области. Об этом пресс-служба Нацгвардии.

Такие меры были приняты из-за вспышки африканской чумы свиней на одной из ферм области.

Нацгвардейцы несут службу на дорогах в очаге инцидента. Вместе с полицейскими, медицинскими и ветеринарными сотрудниками они дежурят на блокпостах, проверяют и дезинфицируют транспорт.

С 17 августа по решению Львовской облгосадминистрации в трехкилометровой зоне вокруг очага вспышки был введен карантин. Он продлится 40 дней.

Справка. Африканская чума – высокозаразная смертельная болезнь свиней. Для человека опасности не несет.

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Теги: африканская чума свиней, фото, нацгвардия, львовская область, АЧС, нгу, чума
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