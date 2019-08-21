Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото

С 19 августа военнослужащие Нацгвардии привлечены к обеспечению карантинного режима в Стрыйском районе Львовской области. Об этом пресс-служба Нацгвардии.

Такие меры были приняты из-за вспышки африканской чумы свиней на одной из ферм области.

Нацгвардейцы несут службу на дорогах в очаге инцидента. Вместе с полицейскими, медицинскими и ветеринарными сотрудниками они дежурят на блокпостах, проверяют и дезинфицируют транспорт.

С 17 августа по решению Львовской облгосадминистрации в трехкилометровой зоне вокруг очага вспышки был введен карантин. Он продлится 40 дней.

Справка. Африканская чума – высокозаразная смертельная болезнь свиней. Для человека опасности не несет.

было уничтожено 170 000 свиней. С начала года в Украине из-за африканской чумы

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