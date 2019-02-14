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14.02.2019, 23:33

Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото

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Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото
Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото
Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фотоВойна в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото

Снаряды уничтожили двухэтажный дом местного жителя и все имущество

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Фото: facebook.com/30brigade

Сегодня утром пророссийские бандформирования осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Новолуганское, которое находится в прифронтовой зоне. Об этом сообщается в Facebook 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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Враг выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

По предварительной оценке обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика. Данный тип снаряда стоит на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ.

В результате был уничтожены двухэтажный дом местного жителя и все имущество. Мужчина, 1949 года рождения, украинец, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

Вероятной причиной сегодняшнего обстрела стала недавняя эффективная работа подразделений объединенных сил, в результате чего боевики потеряли боевую машину, дот, КСП, и часть личного состава.

Ранее сообщалось, что военные 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию боевиков вместе с пулеметным расчетом. Видео опубликовала боевая группа К-2.

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Теги: Донбасс, Новолуганское
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