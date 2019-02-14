Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото

Фото: facebook.com/30brigade
Сегодня утром пророссийские бандформирования осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Новолуганское, которое находится в прифронтовой зоне. Об этом сообщается в Facebook 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Враг выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
По предварительной оценке обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика. Данный тип снаряда стоит на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ.
В результате был уничтожены двухэтажный дом местного жителя и все имущество. Мужчина, 1949 года рождения, украинец, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.
Вероятной причиной сегодняшнего обстрела стала недавняя эффективная работа подразделений объединенных сил, в результате чего боевики потеряли боевую машину, дот, КСП, и часть личного состава.
Ранее сообщалось, что военные 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию боевиков вместе с пулеметным расчетом. Видео опубликовала боевая группа К-2.