Война в Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию - фото

Фото: facebook.com/30brigade

Сегодня утром пророссийские бандформирования осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Новолуганское, которое находится в прифронтовой зоне. Об этом сообщается в Facebook 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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Враг выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

По предварительной оценке обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика. Данный тип снаряда стоит на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ.

В результате был уничтожены двухэтажный дом местного жителя и все имущество. Мужчина, 1949 года рождения, украинец, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

Вероятной причиной сегодняшнего обстрела стала недавняя эффективная работа подразделений объединенных сил, в результате чего боевики потеряли боевую машину, дот, КСП, и часть личного состава.

Ранее сообщалось, что военные 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию боевиков вместе с пулеметным расчетом. Видео опубликовала боевая группа К-2.