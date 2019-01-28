Аллигаторы в США вмерзли в лед и впали в анабиоз: видео

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Боты:

Навыки выживания в экстремальных условиях у этих животных - на высоте

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Сотрудники частного Болотного парка на побережье Атлантического океана в штате Северная Каролина показали, как в состоянии "анабиоза" могут зимовать местные аллигаторы.

"Думайте загодя о наступающих морозах, готовьтесь заранее: примерно как эти американские аллигаторы в Болотном парке, Оушен-Айл, штат Северная Каролина", - говорится в подписи к видео.

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Когда температура окружающей среды опускается ниже нуля и вода начинает замерзать, животные выставляют наружу часть морды и впадают в состояние оцепенения.

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При так называемой брумации температура их тела резко снижается, как и, соответственно, скорость обмена веществ: дышат они значительно реже.

Зоологи утверждают, что такая экстремальная "спячка" не вредит аллигаторам; по крайней мере, не так сильно, как можно предположить, глядя на эти видео.

Как только начинает пригревать солнце и лед оттаивает, у крокодилов запускается ускоренный мeтaбoлизм - они "размораживаются".

В том же парке ранее показали, как зимуют в снегу некоторые виды летучих мышей.

Расположение парка на карте США:

Видео: The Swamp Park

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Теги: водоем, видео, крокодил, зима, зоология, холод, замерзание
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