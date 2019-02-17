Боевики жалуются, как ВСУ их "обложили" у Донецка - видео

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Оккупанты не могут свободно передвигаться по своим укреплениям

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Боевики гибридной армии РФ в Донбассе показали видео своего блиндажа, пылающего после точного попадания боеприпаса украинской армии. Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook.

Автор видео расстроился из-за того, что позиции боевиков со всех сторон обложили военные ВСУ и поэтому оккупанты не могут там свободно передвигаться.

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"Колорады жалуются, что осы их обложили, уничтожили их позиции и блиндажи. Район Ясиноватской развязки", - написал Штефан.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения объединенных сил в Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ. ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков. По данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.

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Теги: Донбасс, блиндаж, видео, боевики
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