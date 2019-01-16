Боевики в Донбассе "охотятся" на машины военных медиков: видео

Чем быстрее будет оказана первая медицинская помощь раненым бойцам операции объединенных сил в Донбассе, тем больше шансов на спасение "тяжелых", и тем эффективнее пройдет их лечение и реабилитация. Об этом речь идет в сюжете от штаба ООС, который показан в Facebook.

На видео показаны авто медицинской эвакуации на базе американских военных бронеавтомобилей "Хамви".

Реклама

"Военные медики переднего края рассказывают о своих нелегких боевых буднях", - говорится в комментарии.

В сюжете речь идет о том, что российские оккупационные силы не гнушаются "охотой" на медицинские автомобили ВСУ. Из-за того, что красный крест на белом фоне, нарисованный на броне, является "хорошей мишенью" для противника, военные вынуждены маскироваться и заклеивать этот символ.

По словам медиков, чаще всего ранения военные получают в ночное время, когда усиливаются обстрелы.