Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Позавчера около Донецка погиб 57-летний сержант 93 бригады с позывным "Механ". Побратимы поквитались с боевикам, уничтожив их позиции ракетами ПТРК

Реклама
Реклама

В районе Авдеевке в Донецкой области подразделения огневого поражения 93-й бригады ВСУ несколькими ракетами из противотанкового комплекса, которыми сейчас насыщена линия разграничения, ликвидировали одну из позиций боевиков гибридной армии РФ. Видео выложено в Facebook в/ч.

"Месть за смерть Николая Неживого с позывным "Механ". Спи спокойно, друг. Оккупанты заплатят за твою смерть сторицей", - говорится в подписи к видео.

Реклама

8 апреля 2019 года в бою с гибридной российской армией в районе Авдеевки под Донецком погиб 57-летний сержант 93 ОМБр Николай "Механ" Неживой из Одессы.

В начале войны он ушел защищать Украину добровольцем батальона Айдар, с 2015-го подписал контракт с 93 бригадой "Холодный Яр", прошел многие горячие точки в 2015-2016 годах. Защищал поселок Опытное, воевал в районе метеовышки Донецкого аэропорта. Весной 2016 года перевелся в 54 бригаду, воевал на Светлодарской дуге. В 2017-м сержант уволился из ВСУ, однако после периода мирной жизни в Хмельницком в феврале 2019 года вернулся с родной 93 ОМБр на донецкое направление.

Завтра, 11 апреля, на Майдане в Киеве состоится прощание с бойцом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, птрк, птур, 93 бригада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео
Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео
Футбол. 400-я победа Клоппа, "шпоры" обыграли "Мансити": видео
Футбол. 400-я победа Клоппа, "шпоры" обыграли "Мансити": видео
Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео
Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео
ТЭК В ЕС хотят возобновить газовые переговоры сразу после выборов
Анализы Зеленского: чем для Eurolab обернется исход из Facebook
FMCG Анализы Зеленского: чем для Eurolab обернется исход из Facebook
Бомба для Путина. Чем грозят России новые санкции США
Мнение Бомба для Путина. Чем грозят России новые санкции США
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео
Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео
Футбол. 400-я победа Клоппа, "шпоры" обыграли "Мансити": видео
Футбол. 400-я победа Клоппа, "шпоры" обыграли "Мансити": видео 06:55
Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео
Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео 09.04.19, 14:29
На границе с Польшей внедряют новации для уменьшения очередей
На границе с Польшей внедряют новации для уменьшения очередей 09.04.19, 14:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 