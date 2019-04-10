Бойцы "Холодного яра" отомстили за смерть ветерана войны: видео

В районе Авдеевке в Донецкой области подразделения огневого поражения 93-й бригады ВСУ несколькими ракетами из противотанкового комплекса, которыми сейчас насыщена линия разграничения, ликвидировали одну из позиций боевиков гибридной армии РФ. Видео выложено в Facebook в/ч.

"Месть за смерть Николая Неживого с позывным "Механ". Спи спокойно, друг. Оккупанты заплатят за твою смерть сторицей", - говорится в подписи к видео.

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8 апреля 2019 года в бою с гибридной российской армией в районе Авдеевки под Донецком погиб 57-летний сержант 93 ОМБр Николай "Механ" Неживой из Одессы.

В начале войны он ушел защищать Украину добровольцем батальона Айдар, с 2015-го подписал контракт с 93 бригадой "Холодный Яр", прошел многие горячие точки в 2015-2016 годах. Защищал поселок Опытное, воевал в районе метеовышки Донецкого аэропорта. Весной 2016 года перевелся в 54 бригаду, воевал на Светлодарской дуге. В 2017-м сержант уволился из ВСУ, однако после периода мирной жизни в Хмельницком в феврале 2019 года вернулся с родной 93 ОМБр на донецкое направление.

Завтра, 11 апреля, на Майдане в Киеве состоится прощание с бойцом.