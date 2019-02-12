В Запорожской области полицейские разоблачили группу из пяти человек, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Отмечается, что подозреваемых задержали 12 февраля - непосредственно после совершения преступления, в селе Комишеватка Приморского района.

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По данным полиции, организатор группы - житель Николаевской области 1983 года, члены группы - все ранее неоднократно судимы: двое из Николаевской области 1964 и 1983 г.р., киевлянин 1964 г.р. и житель Запорожской области 1986 г.р.

Сообщается, что подозреваемые в селе Комишеватка Приморского района проникли в дом потерпевшего, затем, угрожая оружием, связали его и забрали деньги, технику и ценности. После чего пытались скрыться.

В полиции отмечают, что во время задержания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам статьи - разбой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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