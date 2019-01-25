Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео

Военные показали сбитый еще 23 января в Приазовье беспилотник Гранат-2, который страна-оккупант Россия активно поставляет своей гибридной армии в Донбассе. Сюжет об этом штаб операции объединенных сил опубликовал в Facebook.

Оснащенный электродвигателем Гранат-2 используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Реклама

Аппарат спроектирован российским ООО "Ижмаш – беспилотные системы" и благодаря относительно небольшой стоимости популярен в российской армии.

При длине фюзеляжа в 180 см размах крыльев 4-килограммового дрона составляет 2 м: это обеспечивает простоту при транспортировке и эксплуатации.

Запускают БПЛА "с руки". Крейсерская скорость — 70 км/ч, максимальная 85 км/ч, автономность — 1,5 ч полета, радиус действия — всего 15 км, потолок — 4,1 км.

"Конкретно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с его цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована", — пишет штаб ООС.