Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео

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Перехватив при помощи средств радиотехнической борьбы управление дроном ВС РФ, военные аккуратно приземлили его, нашли и забрали на изучение

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Военные показали сбитый еще 23 января в Приазовье беспилотник Гранат-2, который страна-оккупант Россия активно поставляет своей гибридной армии в Донбассе. Сюжет об этом штаб операции объединенных сил опубликовал в Facebook.

Оснащенный электродвигателем Гранат-2 используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

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Аппарат спроектирован российским ООО "Ижмаш – беспилотные системы" и благодаря относительно небольшой стоимости популярен в российской армии.

При длине фюзеляжа в 180 см размах крыльев 4-килограммового дрона составляет 2 м: это обеспечивает простоту при транспортировке и эксплуатации.

Запускают БПЛА "с руки". Крейсерская скорость — 70 км/ч, максимальная 85 км/ч, автономность — 1,5 ч полета, радиус действия — всего 15 км, потолок — 4,1 км.

"Конкретно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с его цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована", — пишет штаб ООС.

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Теги: агрессия России, оос, война в донбассе, дрон, БПЛА, видео, беспилотник, сбили, Гранат-2
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