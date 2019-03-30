ДТП в Одессе: стало известно имя погибшего нацгвардейца - видео

Сегодня, 30 марта, в результате аварии в Одессе погиб военнослужащий Национальной гвардии Виталий Флоря 1996 года рождения. Об этом сообщил в Facebook начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

По информации Жукова, двоих других военнослужащих доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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В пресс-службе полиции сообщили, что ДТП произошло на пересечении улицы Кишиневская и проспекта Добровольского, где столкнулись автомобили Opel и Mercedes.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе автомобиль сбил трех бойцов Нацгвардии, которые патрулировали улицы. Один из них погиб. Двое нацгвардейцев госпитализованы. В автомобиле Opel, который совершил наезд, также трое травмированных. Водитель задержан.

Сейчас все подразделения МВД работают в усиленном режиме из-за выборов президента, которые должны пройти 31 марта.