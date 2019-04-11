Два российских силовика МВД просят убежища в Украине: видео с КПП

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ГПСУ и спецслужбы проверят достоверность рассказанного россиянами, которые бежали в Украину "от несправедливого уголовного преследования" на родине

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Сегодня, 11 апреля, на пограничном пункте пропуска в Харьковской области двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине. Об этом нетривиальном происшествии сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности.

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Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью", - пояснили пограничники со слов перебежчиков.

Гоптовка на карте региона:

Прибывшие на пункт пропуска Гоптовка россияне утверждают, что стали жертвами преследования "влиятельных лиц" из ОПГ якобы из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотиков в аптеках РФ на участке своей ответственности.

Эта преступная организация, говорят беглецы, имеет "четкую и разветвленную систему связей" среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

Следственный комитет России открыл уголовное дело против этих двух российских силовиков, после чего, "не надеясь на справедливое расследование из-за "заказа сверху", они приняли решение бежать в Украину".

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Теги: война в донбассе, убежище, гпсу
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