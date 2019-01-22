Ехали на Банковую: МАЗ с бойцами Нацгвардии попал в ДТП — видео

Сегодня, 22 января, в центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля военных. Об этом с места событий сообщает Информатор.

Авария произошла около 8:40 утра на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского. Из-за этого образовалась пробка.

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По предварительной информации, МАЗ ехал в колоне из нескольких военных автомобилей по Скоропадского. Нацгвардейцы должны были заступить на службу на улице Банковой, где находится Администрация президента, для охраны общественного порядка во время празднования Дня Соборности.

Во время поворота на улицу Бассейную МАЗ врезался в Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки.

В ДТП никто не пострадал.

Фото, видео: Информатор