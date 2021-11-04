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Индиец пытался вывезти из Украины в Непал трех волков под видом лаек: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 16:51
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
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В аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался вывезти в Непал трех молодых волков под видом собак. Об этом сообщают пресс-службы Киевской таможни и Госпогранслужбы.

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По документам, предоставленным таможенному контролю, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 000 грн.

Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили, что "собаки" издавали совсем нехарактерные для них звуки – они не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не походили на лаек, а имели все признаки волка.

Для окончательной идентификации привлечены соответствующие специалисты.

Животных изъяли. Сейчас решается вопрос о передаче их в "Фельдман экопарк", что в Харьковской области.

Индиец пытался вывезти из Украины в Непал трех волков под видом лаек: видео

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Вадим Ребрина
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животные непал волк
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