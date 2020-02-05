Из Молдовы в Украину по трубопроводу перегоняли спирт: видео

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили на границе с Молдовой подземный трубопровод длиной полкилометра. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Правоохранители на участке отдела пограничной службы Раздельная в 500 метрах от границы обнаружили полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта, которая находилась под землей.

Фото: dpsu.gov.ua

"Трубопровод, вероятно, был проложен противоправными элементами для незаконного перемещения спирта с территории так называемого Приднестровья в Украину", - уточнили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Всего пограничники на направлении село Новое (Украина) - село Никольское (Молдова) извлекли из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм.