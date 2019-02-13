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Снайперская пара, работа которой показана на видео, ликвидировала в этом году 12 боевиков, утверждает офицер Анатолий Штефан

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Офицер ВСУ опубликовал в сети видео от украинской снайперской пары, которая на передовой в Донбассе ликвидировала в ночных условиях боевика российских оккупационных войск. Ролик выложил в YouTube военнослужащий Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

На нечетких кадрах видно несколько размытых светлых пятен - это "теплые" участки в поле обзора, вероятно, боевики. В какой-то момент снайпер производит выстрел по самому левому пятну. Оно исчезает.

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"Есть. Попадание подтверждаю", - произносит закадровый голос.

"Эта профессия в условиях гибридной войны является одной из приоритетных. С начала 2019 года данная пара ликвидировала 12 оккупантов российско-оккупационных войск", - пишет Штефан.

Когда конкретно и где снято видео, не сообщается. По словам военного, это произошло "на днях".

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, видео, снайпер, ликвидация, анатолий штефан
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