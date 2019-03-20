Ляшко сорвал заседание Кабмина: видео

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Глава Радикальной партии ворвался в здание Кабмина и устроил перепалку с Гройсманом

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Глава Радикальной партии Олег Ляшко сорвал заседание Кабинета министров Украины.

Ляшко вместе с однопартийцами около получаса назад прорвался на заседание правительства. Он начал протестовать против решения Кабмина продлить контракт с главой НАК НАфтогаз Украины Андреем Коболевым.

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Ляшко потребовал прервать контракт и "вернуть 1,5 млрд грн (премий руководству Нафтогаза - ред.), которые были выведены в офшоры".

Он также заявил, обращаясь к группе членов правительства, скорей всего, к вице-премьеру Геннадию Зубко: "Тебя даже в колхоз не выберут".

На данный момент заседание Кабинета министров прервано, продолжается перепалка между Ляшко и премьером Владимиром Гройсманом.

Ранее сегодня правительство сообщило, что готово подписать контракт с Коболевым, предложенный набсоветом Нафтогаза. Гройсман уточнил, что контракт будет подписан сроком на один год, без бонусов и со сниженной наполовину зарплатой.

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Теги: владимир гройсман, андрей коболев, кму, олег ляшко
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