Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан посредством несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета, сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн.

СБУ установила, что незаконную схему организовали двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж. По оперативной информации, часть средств злоумышленники через электронные системы перечисляли преступным группировкам из РФ.

Правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах. Изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карточки.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам и участникам группировки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и мошенничестве.

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Вадим Ребрина

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