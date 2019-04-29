На Ровенской АЭС произошел пожар: видео

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Спасатели сообщают, что радиационный фон - в пределах нормы

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На Ровенской атомной электростанции произошло возгорание трансформатора, сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Пожар начался в 21:07 в трансформаторе на открытом участке распределительного устройства.

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В 22:05 пожар был ликвидирован.

В ГСЧС уточняют, что радиационный фон – в пределах нормы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации пожара были привлечены 36 человек и 10 единиц техники.

24 апреля в Ровенской области неподалеку от Старого села произошел пожар в природном заповеднике - втором по величине в Украине после Крымского. Там обитают десятки видов животных, внесенных в Красную книгу Украины.

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Теги: пожар, АЭС, ровно
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