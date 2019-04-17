Вооруженные люди напали на пост Укртрансбезопасности: видео

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Погром со стрельбой совершили неизвестные лица возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. Пострадали пять человек, пишет у себя в Facebook активистка Олеся Голодок.

Она уточнила, что группа людей в масках напала на сотрудников Укртрансбезопасности.

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"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов Укртрансбезопасности и общественных деятелей Украинского транспортного союза. Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", - сообщила Голодок.

По данным очевидцев, расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.