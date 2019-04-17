Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Неизвестные напали на сотрудников Укртрансбезопасности на трассе Одесса-Киев и устроили стрельбу, ранив пять человек

уточнено
Реклама
Реклама

Погром со стрельбой совершили неизвестные лица возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. Пострадали пять человек, пишет у себя в Facebook активистка Олеся Голодок.

Она уточнила, что группа людей в масках напала на сотрудников Укртрансбезопасности.

Реклама

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов Укртрансбезопасности и общественных деятелей Украинского транспортного союза. Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", - сообщила Голодок.

По данным очевидцев, расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: видео, происшествие, укртрансбезопасность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вооруженные люди напали на пост Укртрансбезопасности: видео
Вооруженные люди напали на пост Укртрансбезопасности: видео
Дебаты на Олимпийском: Зеленский назвал главное условие
Дебаты на Олимпийском: Зеленский назвал главное условие
Лига чемпионов. Невероятный "Аякс" проходит в полуфинал: видео
Лига чемпионов. Невероятный "Аякс" проходит в полуфинал: видео
ТЭК Россия не признала проигрыш Укрнафте в суде
Завод Коломойского хочет ограничить полномочия НАБУ
Экономика Завод Коломойского хочет ограничить полномочия НАБУ
В Украине упростили регистрацию объектов строительства
Недвижимость В Украине упростили регистрацию объектов строительства
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вооруженные люди напали на пост Укртрансбезопасности: видео
Вооруженные люди напали на пост Укртрансбезопасности: видео
Дебаты на Олимпийском: Зеленский назвал главное условие
Дебаты на Олимпийском: Зеленский назвал главное условие 07:09
Лига чемпионов. Невероятный "Аякс" проходит в полуфинал: видео
Лига чемпионов. Невероятный "Аякс" проходит в полуфинал: видео 06:40
Клип корейского бой-бэнда установил рекорд на YouTube: видео
Клип корейского бой-бэнда установил рекорд на YouTube: видео 16.04.19, 12:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 