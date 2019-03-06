Напали на съемочную группу программы "Схемы": видео

В селе Чабаны Киевской области в сельсовете избили журналиста, повредили его видеоаппаратуру и вытолкали из помещения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По предварительным данным, журналиста одной из радиостанций и его коллегу неизвестные вытолкали из Чабановского сельского совета. В результате чего работник СМИ получил телесные повреждения, повреждена видеоаппаратура", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.

В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net уточнили, что заседания сельсовета сегодня не было. Что именно делали журналисты в помещении, выясняется.

На вопрос, кто подозревается в избиении журналиста, в полиции сказали, что, скорее всего, это кто-то из сотрудников сельсовета, но информация еще проверяется.

Радио Свобода сообщила, что нападение совершили на съемочную группу программы "Схемы" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко.

Журналисты говорят, что среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабановского сельского головы - зам по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства Владимир Чуб и зам по вопросам работы исполнительных органов Юрий Бондарь.

По словам сотрудников "Схем", они выполняли редакционное задание на тему выделения в частные руки государственных земель.

Журналисты рассказали, что в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке.