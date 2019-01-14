Пассажиры автобуса из РФ в Украину 8 часов сидели в поле: видео

Вчера, 12 января, по дороге из России в Украину сломался пассажирский автобус, который следовал по маршруту Краснодар - Мариуполь. Люди сначала провели 8 часов в поле, а потом 10 часов на одной из автостанций в Воронежской области. Об этом сообщает сайт города Мариуполь 0629 со ссылкой на одну из пассажирок Юлию.

Сказано, что автобус сломался, не доехав 40 км до границы с Украиной. В автобусе ехало 50 человек, в том числе маленькие дети.

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"Мы простояли 8 часов без тепла и света в поле. Водители пытались отремонтировать автобус, но у них долго ничего не получалось. В итоге они бросили все и легли спать", - рассказала пассажирка.

Люди звонили в МЧС России, "но никто не приезжал". После вызова полиции, к ним приехал только мэр населенного пункта Кантемировка Воронежской области РФ. Оттуда выслали за пассажирами два автобуса, которые люди 10 часов ждали на железнодорожной станции.

"У некоторых уже не было рублей, поэтому, чтобы как-то пропитаться, люди начали сбрасываться последними российскими деньгами", - отметили в издании.

Диспетчер перевозчика сказала, что за ними приехали еще довольно быстро, так как из Мариуполя транспорт бы ехал сутки.

На данный момент пассажиры уже находятся в Украине, на пути к дому.

Фото, видео: www.0629.com.ua