Вчера, 4 февраля, на кладбище в селе Чернещина Харьковской области нашли тело 43-летнего мужчины, который, по предварительным данным, подорвался на гранате. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На месте обнаружили металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.

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Открыто уголовное дело по статье за умышленное убийство с пометкой самоубийство (ч.1 ст.115). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Информация о происшествии поступила в полицию в понедельник, около 12:22.

Фото: Нацполиция