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В полиции области заявили, что тело обнаружили без признаков жизни

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Вчера, 4 февраля, на кладбище в селе Чернещина Харьковской области нашли тело 43-летнего мужчины, который, по предварительным данным, подорвался на гранате. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На месте обнаружили металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.

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Открыто уголовное дело по статье за умышленное убийство с пометкой самоубийство (ч.1 ст.115). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Информация о происшествии поступила в полицию в понедельник, около 12:22. 

Фото: Нацполиция

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Теги: полиция, взрыв, граната, Харьков, самоубийство, гибель, кладбище
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