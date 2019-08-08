Под Мелитополем засняли смерч из муравьев: видео

Под Мелитополем удалось зафиксировать необычное явление: в окрестных посадках и полях наблюдается нашествие летающих муравьев. Об этом сообщает местный ресурс РИА Мелитополь.

Как уточняет издание, на большое количество муравьев в воздухе жалуются также и жители окраин города.

Энтомологи поясняют, что похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год, чаще всего в июле или августе. Это брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней.

Специалисты заверяют, что летающие муравьи для людей не опасны.

Ранее в Житомирской области смерч повалил 100 гектаров леса.

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