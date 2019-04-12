Под Ровно БТР военных ВСУ раздавил легковой автомобиль: видео

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У БТР отказали тормоза и он выехал на встречную полосу, чтобы избежать наезда на женщину с коляской

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Вчера, 11 апреля, в городе Здолбунов Ровенской области произошло ДТП при участии бронетранспортера ВСУ и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Запад. 

Авария произошла около 17:00.

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"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем", - рассказали военные.

Пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства выясняются.

Видео: UA:Рівне

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Теги: дтп, авария, ровно, бтр, здолбунов
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