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В Одесской области задержали троих подозреваемых

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В Одесской области оперативники разоблачили преступную группу, которая организовала канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и дальнейшую реализацию в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержаны трое основных членов группы - граждане Украины.

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По данным Госпогранслужбы, 12 мая на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска Пески в Харьковской области задержали курьера, который с сокрытием от погранично-таможенного контроля переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину.

Фото: dpsu.gov.ua

15 мая в Одессе был задержан заказчик, который "является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков".

Задержание произошло во время получения  очередной поставки наркотиков от курьера через почтовую пересылку.

Фото: dpsu.gov.ua

При задержании злоумышленники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков обнаружено расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также три единицы огнестрельного оружия.

Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

3 ноября 2018 года арестовали инспектора охраны Киевского СИЗО, которого подозревают в попытке пронести в тюрьму наркотики.

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Теги: Россия, наркотики, одесса, госпогранслужба
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