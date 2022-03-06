Конструкторское бюро "Луч" показало, как операторы комплекса "Стугна-П" ("Скиф") точным выстрелом поразили вражеский танк.
"Стугна-П" оснащена полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу украинской разработки, возможно дистанционное управление ракетой по телеканалу с закрытой позиции. Предназначен для поражения танков и других бронецелей, в том числе оснащенных современной динамической защитой, может сбивать зависшие вертолеты.
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"Стугна-П" оснащена полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу украинской разработки, возможно дистанционное управление ракетой по телеканалу с закрытой позиции. Предназначен для поражения танков и других бронецелей, в том числе оснащенных современной динамической защитой, может сбивать зависшие вертолеты.
Смотрите также: Украинские войска зрелищно сбили российский вертолет: огненное видео
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