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"Прекратите авиаудары по Украине". Задержанный под Черниговом "ас" Путина дал показания видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 11:15
Красноярцев (фото - скріншот відео)
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5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен. Видео его показаний опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

На видео Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром Шагол, г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов, сообщает ГУР.

При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500, добавляют в разведке.

Красноярцев обратился к находящимся на аэродроме в Брянске российским коллегам с призывом прекратить авиаудары по мирным объектам.

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авиаудар чернигов Красноярцев
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